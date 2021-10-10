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تعليم الإسكندرية تناشد أولياء الأمور عدم دخول المدارس: ولادكم في أمان

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تعليم الإسكندرية تناشد أولياء الأمور عدم دخول المدارس: ولادكم في أمان تعليم الإسكندرية تناشد أولياء الأمور عدم دخول المدارس: ولادكم في أمان

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ناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتور محمد سعد، أولياء الأمور عدم دخول المدارس رفقة أبنائهم تجنبًا للزحام، قائلا: «أولادكم في أمان».

وقال «سعد»، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه بالأمس دخل أولياء الأمور بين الفترتين إلى المدرسة لمحاولة مساعدة أبنائهم في الجلوس بالصفوف الأولى بمقاعد الفصول.

ولفت وكيل تعليم الإسكندرية إلى أن هذه المشكلة «مشكلة عامة شوية؛ إن بعض أولياء الأمور عاوزين يقعدوا أولادهم على الديسك، وبعض الناس اللي بتروج الشائعات فضلت تشتغل على هذا الموضوع، وكان توجيه المحافظ بتشكيل لجنة لمعرفة مدى التقصير اللي تم داخل المدرسة، ونزلنا بيان النهاردة ردينا بيه على هذه الشائعات».

وبشأن الحديث عن أن بعض أولياء الأمور «مكانوش عارفين أولادهم فين»، أضاف وكيل تعليم الإسكندرية، أن «بعض الناس حاولت تروج إشاعات وردينا عليها، وخدنا إجراءات؛ أمر المحافظ بتشكيل لجنة، ونناشد أولياء الأمور عدم دخول المدرسة؛ لأن هذا الأمر يؤدي إلى التزاحم، واحنا بنقولهم طالما أولادكم داخل المدرسة فهم في أمان».

المصرى اليوم

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