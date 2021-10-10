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ودياً ..البنك الأهلي والمقاصه غدًا إستعدادا للموسم الجديد

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ودياً ..البنك الأهلي والمقاصه غدًا إستعدادا للموسم الجديد ودياً ..البنك الأهلي والمقاصه غدًا إستعدادا للموسم الجديد

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يخوض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مباراته الودية الأولي داخل المعسكر المغلق بمدينة السادس من اكتوبر حيث يلتقي بنظيره المقاصة ضمن إستعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 والمقرر لها الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وكان فريق البنك الأهلي وصل إلى مقر معسكره المغلق صباح اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من اكتوبر وخاض الفريق تدريباته عقب العودة من الراحة 48 ساعة التي منحها خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب ختام معسكر الفريق ببرج العرب.

وشهد المران اليوم عودة أحمد ياسر للتدريبات الجماعية بعد الإنتهاء من مرحلة التأهيل مابعد الإصابة التي لحقت به في ختام مباريات الفريق الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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