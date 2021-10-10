أبرزهم جيرارد ..تعرف على قائمة المرشحين لتدريب نيوكاسل؟

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تواصل إدارة نيوكاسل البحث عن مدير فني جديد للفريق بعد اقتراب رحيل المدرب الحالي ستيف بروس خاصة في ظل تراجع النتائج بعد مرور 7 جولات من منافسات الدوري الإنجيزي الممتاز.

كتب: عالية صلاح

وكان صندوق الأستثمار السعودي قد استحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو320 مليون جنية أسترليني، ليصبح النادي الأكثر ثراءًا في العالم.

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

يحتل فريق نيوكاسل المركز قبل الأخير برصيد3 نقاط فقط، وخسر 4 مباريات وتعادل في ثلاث ولم يحقق الفوز في أي مباراة.

أنطونيو كونتي

يعد أنطونيو كونتي المدرب السابق للمنتخب الإيطالي، تشيلسي، ويوفينتوس، وإنتر، أحد الخيارات المفضلة لمسؤولي النادي وأنصاره خاصة وانه يمتلك قدرات خططية مميزة وخبرات كبيرة في الدوريات الكبرى.

إيدي هويي

مُرشح أخر، وهو مدرب بورنموث السابق، بعد الأداء المذهل الذي قدمه مع فريقه، وتفضيله اللعب بطريقة هجومية جذابة، وخبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي، تجعل سيرته الذاتية مُرشحة بقوة لتدريب نيوكاسل.

بريندان رودجرز

مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، واسمه مرتبط ببرشلونة، هو المُرشح الثالث، سبق له العمل مع ليفربول، سيلتك، وليستر سيتي، فهو على دراية كاملة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ستيفين جيرارد

تمكن ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول، من طرح اسمع بقوة في عالم التدريب بعدما قاد فريق رينجرز لاستعادة لقب الدوري الإسكتلندي بعد سنوات من الغياب.

فرانك لامبارد

لامبارد - صورة أرشيفية

بعد فترة مختلطة مع تشيلسي، مازال لامبارد مدرب ذو إمكانيات رائعة، وتوليه هذا النادي يناسبه، لأنه يجعله أقل ضغطًا من تلك التي كانت مع البلوز.

باولو فونسيكا

أرتبط أسم مدرب روما السابق بقوة بالانتقال إلى نادي توتنهام في هذا الصيف، وذلك قبل إنقطاع المفاوضات، ويدرك نادي نيوكاسل موقفه جيدًا الأن، ويتوقع البعض أن هذا البرتغالي هو الأوفر حظًا لهذا المنصب.