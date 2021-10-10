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الجيزة : حملات ضبط مخالفة تعريفة الركوب تضبط 45 سيارة

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الجيزة : حملات ضبط مخالفة تعريفة الركوب تضبط 45 سيارة الجيزة : حملات ضبط مخالفة تعريفة الركوب تضبط 45 سيارة

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شنّت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى إدارة السرفيس والنقل الجماعى حملات مكبرة لضبط مخالفات تعريفة الركوب بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان، الأحد، إلى أن الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية لمنع رفع تعريفة الركوب خاصة مع بداية العام الدراسى وما تشهده الطرق من تكدس للطلاب وأولياء الأمور مما يدفع البعض لإستغلال المواطنين من خلال رفع الأسعار أو تجزئة خطوط السير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 45 سيارة مخالفة بالإضافة إلى 19 مركبة توك توك، حيث تم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المضبوطة والسائقين.

المصرى اليوم

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