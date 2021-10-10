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مصرع طالبة وإصابة 4 آخرين بينهم عامل في حادث انقلاب بالمنيا

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مصرع طالبة وإصابة 4 آخرين بينهم عامل في حادث انقلاب بالمنيا مصرع طالبة وإصابة 4 آخرين بينهم عامل في حادث انقلاب بالمنيا

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لقيت طالبة مصرعها، فيما أصيب 4 أشخاص بينهم عامل في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز مغاغة في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالرحمن، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية شارونه بمركز مغاغة، نتيجة اختلال عجلة القيادة .

تسبب الحادث في مصرع مني شعبان رمضان، 11 سنه، طالبة، وإصابة 4 أشخاص وهم آدم أحمد رمضان، 11 سنة، طالب، وحنين هيثم رمضان، 11 سنه، طالبة، وإيمان شعبان رمضان، 13 سنه، طالبة، وصباح حسين رمضان، 56 سنة، لا يعمل، مقيمون جميعا بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف .

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، لتقلي العلاج، وجثة الطالبة لمشرحة مستشفى بني مزار العام.

المصرى اليوم

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