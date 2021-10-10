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تستعد كولومبيا لمواجهة البرازيل على أرضية ملعب ميتروبوليتانو، وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء يوم الأحد، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتدخل كولومبيا هذه المباراة بعد تعادلها 0-0 مع أوروجواي بقيادة أوسكار تاباريز في الجولة السابقة. سجل الفريقان ثلاثة تسديدات على المرمى، لكن لاعبين أمثال لويس سواريز (أوروجواي) وراداميل فالكاو ودوفان زاباتا (كولومبيا) لم يتمكنوا من هز الشباك.

على الجانب الآخر، فازت البرازيل على فنزويلا 3-1 في الجولة ذاتها. وجاءت أهداف الشوط الثاني من ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان ومهاجم فلامنجو جابرييل باربوسا وجناح أياكس أنتوني. سجل مهاجم دينامو كييف إيريك راميريز هدف فنزويلا الوحيد.

وتحتل البرازيل حاليًا صدارة المجموعة وذلك بعد فوزها بتسع مباريات متتالية، بينما يحتل منتخب كولومبيا المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

كولومبيا ضد البرازيل وجها لوجه

في 33 مواجهة وجهاً لوجه بين الجانبين، تتمتع البرازيل بالأفضلية الواضحة. لقد فازوا في 20 مباراة وخسروا 3 وتعادلوا في 10.

كانت آخر مواجهة بين البلدين في وقت سابق من هذا العام، حيث فازت البرازيل على كولومبيا 2-1، حيث جاءت أهداف المباراة من مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو ولاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو، بينما سجل جناح بورتو لويس دياز الهدف الوحيد لكولومبيا.