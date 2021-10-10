حالة الطقس فى الأردن حتى الأربعاء المقبل.. وتحذيرات من يوم الثلاثاء

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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الأدرنية حالة الطقس وكذلك درجات الحرارة المتوقعة فى الأردن خلال 3 أيام مقبلة حتى يوم الأربعاء 13-10-2021.

حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 11-10-2021

تتوقع الأرصاد الجوية الأردنية أن تكون الأجواء غدًا الإثنين معتدلة فى المناطق الجبلية والسهول.

وتكون الأجواء حارة نسبيًا على باقي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة أحيانًا.

توقعات حالة الطقس الثلاثاء 12-10-2021

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي على الأردن.

ويكون هناك كميات من الغيوم تظهر على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتتوقع الأرصاد هطول زخات من المطر على أماكن متفرقة من المملكة الأردنية الهاشمية خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية والشرقية، والتى ربما يصحبها رعد أحياناً.

يكون إتجاه الرياح شمالي غربي معتدل السرعة وتنشط على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من خطر الإنزلاق على الطرق في المناطق التي ستشهد هطول للأمطار.

وحذرت أيضًا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فى مناطق البادية بسبب الغبار.

توقعات طقس الأربعاء 13-10-2021

تتوقع الأرصاد انخفاض درجات الحرارة على أغلب المناطق يوم الأربعاء.

وتكون الأجواء حارة نسبيًا فى الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة فى الأردن الأيام المقبلة

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة فى عمان يوم الإثنين 31ْ للعظمي و19ْ للصغري، الثلاثاء 30ْ -18ْ، والأربعاء 28ْ-17ْ.

تكون درجات الحرارة فى العقبة يوم الإثنين 35ْ للعظمي و25ْ للصغري، الثلاثاء 36ْ -24ْ، والأربعاء 35ْ-23ْ.

ويعرض مقطع الفيديو التالي درجات الحرارة فى مناطق الأردن المختلفة.

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