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أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الأحد، عودة شبكة الكهرباء في البلاد للعمل، بعدما توقفت أمس بسبب نقص الوقود.

وقال «فياض» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الوزارة حصلت على 100 مليون دولار من المصرف المركزي لاستيراد الوقود ومواجهة أزمة نقص الكهرباء.

ودخل لبنان، أمس السبت، في ظلام تام بعد توقف محطتي دير عمار شمالا والزهراني جنوبا، عن إنتاج الطاقة بسبب نفاذ مادة الغاز أويل، الأمر الذي أدى إلى تدني إنتاج الطاقة إلى ما دون 200 ميجاوات.

وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان أنها حذرت كثيرا منذ أشهر «من خطر الدخول في المحظور في ما خصّ التغذية بالتيار الكهربائي، والمخاطرالعالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي».

ويعتمد الكثير من اللبنانيين عادة على المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل، على الرغم من نقص المعروض.