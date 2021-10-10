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إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بسبب الفيضانات بشمال الصين

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إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بسبب الفيضانات بشمال الصين إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بسبب الفيضانات بشمال الصين

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أعلنت إدارة الطوارئ المحلية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، الأحد، إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بسبب الفيضانات.

وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 1.75 مليون شخص كانوا في منطقة الكارثة في 76 مدينة ومحافظة في المقاطعة.

أسفرت الفيضانات عن تدمير أكثر من 17 ألف مبنى، فيما تضرر نحو 190 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن 4 من ضباط شرطة المرور لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في المقاطعة، نتج عن الأمطار الغزيرة.

وضربت سيول قوية في شهر يوليو الماضي مناطق مختلفة من الصين، متسببة في مقتل العشرات وإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم، وسط تعطل واسع النطاق للمرافق وتضرر البنية التحتية.

المصرى اليوم

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