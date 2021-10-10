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خلع بلاط الأرصفة وظهور شخص ملثم.. من بين أحرار قضية «أحداث المنصة»

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خلع بلاط الأرصفة وظهور شخص ملثم.. من بين أحرار قضية «أحداث المنصة» خلع بلاط الأرصفة وظهور شخص ملثم.. من بين أحرار قضية «أحداث المنصة»

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نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، الأحد، محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنصة»،وفضت المحكمة احراز القضية وتبين أن الحرز الاول يحوى مقاطع يظهر فيها المتجمهرون وهم يخلعون بلاط الأرصفة ويقفون في صف لحمل البلاط وبناء حائط بنهر الطريق.

وأظهر مقطع فيديو آخر اشتباكات بين طلاب الأزهر ومجهولين بطريق النصر، إضافة إلى ظهور شخص ملثم في مقطع فيديو آخر يطلق النار.

وشهدت الجلسة السابقة مواجهة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وباقي المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، إلا أنهم أنكروا.

كانت النيابة وجّهت للمتهمين تهم تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي.

المصرى اليوم

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