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قالت: الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الخدمة

علقت شركة المياه الوطنية على ما ورد في الخبر المنشور في "سبق" اليوم بعنوان "مرتادو طريق "وادي وج" يتفاجأون بانتهاء مدة مشروع دون إنجازه"، مؤكدة أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.



وبخصوص مشروع تنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى، أوضحت أن المشروع يعتبر من المشاريع المهمة الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه تم البدء بتنفيذ الأعمال في شهر أبريل من عام 2021م، ومدة المشروع 36 شهراً ما يُعادل (3) سنوات وجارٍ متابعة إنجاز الأعمال وفق الخطة المحددة، حيث سيتم الانتهاء خلال الفترة الزمنية المذكورة بإذن الله.

وأبدت شركة المياه الوطنية ترحيبها بأي طرح يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.