الرئيس العراقي: إتمام الانتخابات نقطة باتجاه الإصلاح

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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في تغريدة على «تويتر» أن إتمام الانتخابات نقطة باتجاه الإصلاح، مشيرا إلى انتظار العراق مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبرة عن إرادة الشعب.

وقال الرئيس برهم صالح: «إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب وتأكيد على خياره الديموقراطي».

وأضاف: «تنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبّرة عن إرادته تُحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل».

وختم: «نشكر الحكومة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين لتهيئة مستلزمات النجاح لهذا اليوم التاريخي».