مياه الإسكندرية: الاهتمام بالتعليم الفني لتخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل

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قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن افتتاح المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمنطقه العامرية وبالتحديد في منطقه سيدي عبدالقادر، يأتى ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تأهيل وتخريج كوادر فنية مدربة في مختلف التخصصات التي تؤهلهم لسوق العمل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح "جابر" في بيان، الأحد، أن المدرسة الفنية بنظام الثلاث سنوات تشمل المناهج العامة، بالإضافة إلى تخصصات في مجالات تشغيل وصيانه المحطات، تشغيل وصيانه الشبكات، المعامل والجودة، بالإضافة إلى تخصص رابع وهو تخصص التحلية، والتي تعد أحد المحاور القومية الحالية ضمن خطة الدولة المصرية 2030.

وأشار إلى قبول الطلاب من المرحلة الاعدادية وبدأ اليوم بالفعل العام الدراسى، بعد تجهيز المدرسة بكل ما تحتاجه من معامل من ورش من كهرباء وميكانيكا ومعامل جودة المياه، من اجل أن يصقل الطالب بالجانب العملى، بالإضافة إلى الاهتمام بعملية التدريب حيث تم وضع خطة طموحة لتدريب الطلاب.

وأضاف انه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال المراقبه وأعمال التدريس، حيث يتم استخدام السبوره الذكيه (سمارت سكرين)، ربط كامل بين جميع الفصول وجميع الأماكن الموجودة داخل المدرسة مع مدير المدرسة ووكيل المدرسة بالإضافة إلى حجرة كنترول كامله، وقاعة لعقد الاجتماعات الخاصه بمجلس الإدارة، والاهتمام بالجانب الرياضى حيث تم تزويد المدرسه بملاعب كرة القدم، وللسله والطائرة واليد تم تجهيزها بشكل كامل.

وذكر أنه بالمتابعة من كل الاطراف المعنية ستكون من أفضل المدارس الموجودة في المحافظة، وتعتبر المدرسة أول مدرسة من نوعها في محافظة الاسكندرية، لاستكمال مسيرة اهتمام الدولة بالتعليم الفنى لوجود خريج لديه الكفاءة النظرية والعملية لتعطى فرصة للطالب بدخول كلية الهنسة أو الالتحاق بالعمل بشركتى مياه أو صرف الاسكندرية.