بينيت: إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن «إقامة دولة فلسطينية تعني جلب دولة إرهابية على بعد 7 دقائق من منزلي».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن بينيت أثناء مؤتمر صحفي له مع أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أقيم في إسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية لا تتجاهل الجانب الفلسطيني، وأن بلاده تتعلم من التجارب السابقة، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وجاءت تصريحات نفتالي بينيت تعليقا على تصريحات ميركل خلال المؤتمر الصحفي المشترك، والتي أكدت خلاله أنها لا تزال ترى أن ملف «حل الدولتين» مهم للتوصل لحل مع الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه، قالت أنجيلا ميركل إن أمن إسرائيل سيكون على رأس أولويات «كل حكومة ألمانية»، وذلك خلال جولة وداع أجرتها إلى تل أبيب مع قرب نهاية ولايتها التي استمرت 16 عاما.

وتقوم ميركل بزيارتها الثامنة والأخيرة كمستشارة ألمانية لإسرائيل قبل تقاعدها من السياسة، وأجرت مع بينيت زيارة إلى نصب المحرقة في القدس، ياد فاشيم، وقالت ميركل وهي تقف إلى جانب بينيت: «بعد الجرائم ضد الإنسانية في المحرقة «الهولوكوست»، أصبح من الممكن إعادة ضبط العلاقات وإعادة تأسيسها. أريد أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أن أمن إسرائيل سيكون دائما ذي أهمية مركزية لكل حكومة ألمانية».

وخططت ميركل في البداية لإجراء الزيارة في أغسطس، لكن أخرت رحلتها أثناء الخروج الفوضوي للقوات الأمريكية والقوات المتحالفة، بمن في ذلك الألمان من أفغانستان.