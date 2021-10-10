أخبار عاجلة

«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري -
المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن -
إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية -
بفستان «متعدد الألوان».. رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة -
الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005 -
أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي -
الزمالك يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001 -
أجنبي يقص شريط الأهداف فيعانق الأهلي اللقب.. هل دوّن معلول أول سطور النجمة 11 ؟ -
«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طارق هاشم: علاقة أحمد رفعت انتهت مع المصري

Print
طارق هاشم: علاقة أحمد رفعت انتهت مع المصري طارق هاشم: علاقة أحمد رفعت انتهت مع المصري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن علاقة أحمد رفعت جناح أيسر الفريق انتهت مع النادي بعد رحيله إلى فيوتشر في الموسم الجديد.

وقال هاشم في تصريحات تليفزيونية إنه يتمنى أن يكون هناك تدخل من رابطة أندية الدوري الممتاز لإنقاذ الفرق الجماهيرية في مواجهة أندية الهيئات والشركات.

وأشار إلى أن الرابطة عليها وضع سقف لاسعار اللاعبين موضحاً أن الأندية الجماهيرية في مهب الريح في ظل عدم القدرة على مجاراة فرق الشركات.

وأكد أن سمير حلبية رئيس النادي المصري دفع من جيبه كافة صفقات الفريق في الفترة الماضية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري

«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري

المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن

اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن

إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية

إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية