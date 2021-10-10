طارق هاشم: علاقة أحمد رفعت انتهت مع المصري

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أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن علاقة أحمد رفعت جناح أيسر الفريق انتهت مع النادي بعد رحيله إلى فيوتشر في الموسم الجديد.

وقال هاشم في تصريحات تليفزيونية إنه يتمنى أن يكون هناك تدخل من رابطة أندية الدوري الممتاز لإنقاذ الفرق الجماهيرية في مواجهة أندية الهيئات والشركات.

وأشار إلى أن الرابطة عليها وضع سقف لاسعار اللاعبين موضحاً أن الأندية الجماهيرية في مهب الريح في ظل عدم القدرة على مجاراة فرق الشركات.

وأكد أن سمير حلبية رئيس النادي المصري دفع من جيبه كافة صفقات الفريق في الفترة الماضية.