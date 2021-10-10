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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل، وسيسافر وفد اليوم يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة غدا، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر الحالي ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.