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كلية الحرم المكي الشريف تُشرِع أبوابها لقبول أبناء شهداء الواجب

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كلية الحرم المكي الشريف تُشرِع أبوابها لقبول أبناء شهداء الواجب كلية الحرم المكي الشريف تُشرِع أبوابها لقبول أبناء شهداء الواجب
رئاسة الحرمين: انطلاقًا من مبدأ الواجب الوطني تجاه أبطال الوطن وحماته

كلية الحرم المكي الشريف تُشرِع أبوابها لقبول أبناء شهداء الواجب

وجّه عميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور حسن بالبيد، بتسهيل قبول أبناء شهداء الواجب رحمهم الله؛ انطلاقًا من مبدأ الواجب الوطني تجاه أبطال الوطن وحماته ممن نذر نفسه وبذل مهجته لخدمة دينه وبلده وشعبه.

وقد خصصت الكلية لأبناء الشهداء رابطًا للتسجيل في مبادرة كريمة جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في كلية الحرم المكي الشريف- على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة العلمية في المسجد الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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