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أحمد صالح: محمد صلاح لم يظهر بنفس مستواه مع الوطني

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أحمد صالح: محمد صلاح لم يظهر بنفس مستواه مع المنتخب الوطني أحمد صالح: محمد صلاح لم يظهر بنفس مستواه مع الوطني

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أكد أحمد صالح نجم الأسبق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لم يظهر بنفس مستواه مع الوطني.

وقال صالح عبر تصريحات تلفزيونية إن صلاح في مباراة ليبيا كان صانع للهجمات وهو أمر عكس ما يحدث مع ليفربول.

وأكد أن المنتخب بحاجة لجمل تكتيكية يستفيد فيها من قدرات صلاح موضحا أن مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي افتقد الكرات العرضية المتقنة من الأطراف.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد ظهر بمستواه أقل من المعهود بسبب فردية بعض اللاعبين.

وتوقع صالح تغيير طريقة اللعب الى ٤-٣-٣ في لقاء ليبيا وإشراك ٣ لاعبين في خط الوسط بالدفع بطارق حامد على حساب عبد الله السعيد.

المصرى اليوم

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