الجارحي: الأهلي تعاقد مع أوجستي لأنه مدرب بطولات

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أكد أحمد الجارحي المدرب العام لفريق الأهلي لكرة السلة أن التتويج بالبطولة العربية للأندية أمر كان صعبا للغاية خاصة أن الأهلي واجه سوء حظ كبير في عدة مرات سابقة.

وأشار الجارحي في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي لعب بالقميص الأصفر -الزي البديل له في البطولة- لأن الكويت الكويتي وفقا القرعة الفريق الأول ويحق له اللعب بالقميص الأساسي.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب نجح في توفير كافة المقومات للفريق.

وأشار إلى أن المدرب الإسباني اوجستي جولبي نجح في فرض بصماته سريعاً وهناك تفاهم وتجانس حدث مع اللاعبين بأقصى سرعة موضحا أن تحقيق البطولة سيكون بداية مهمة للموسم.

وأكد أن أوجستي مدرب بطولات ونجح في تحقيق العديد من الألقاب في المرحلة الماضية حتى قبل تدريب الأهلي.