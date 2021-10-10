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"اِرتوِ".. مبادرة صحة مكة للتحفيز على شرب المياه بكميات كافية

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ستنفّذ بمشاركة 36 مقهى بتوفير المياه مجاناً لتصبح متاحة للجميع

في إطار جهودها للتوعية الصحية وتعزيز الصحة لدى المجتمع، نفّذت صحة مكة المكرّمة ممثلة بإدارة التواصل والعلاقات والتوعية وبالتعاون مع فريق يقظ التطوعي، مبادرة اِرتوِ؛ لتحفيز المجتمع على شرب بكميات تكفي حاجة الجسم.

ودشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور وائل بن حمزة مطير؛ المبادرة في التاسع من شهر أكتوبر عام 2021 وستستمر -بإذن الله- لمدة 3 أشهر.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ أن مبادرة اِرتوِ ستنفّذ بمشاركة 36 مقهى بمكة المكرّمة، مبيناً أن "اِرتوِ" هي مبادرة صحية مجتمعية تهدف إلى تعزيز عادة شرب الماء من خلال توفيرها بالمجان بالتعاون مع المقاهي المحلية؛ لتصبح متاحة للجميع دون مقابل.

وتهدف المبادرة -وفق العتيبي- إلى تعزيز الصحة المجتمعية ورفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى تسهيل وجود الخيارات الصحية للأفراد من قوائم المشروبات التي تعود بالنفع على صحة وجسم الإنسان.

وأبان العتيبي؛ أن هذه المبادرة جاءت لتفعيل الشراكات المحلية الداعمة للقرارات الصحية، كما نطمح إلى التوسع في المبادرة لتشمل عديداً من مدن ومناطق المملكة؛ لتحفيز الجميع على شرب كفايتهم من الماء يومياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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