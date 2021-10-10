إصابات كورونا العالمية تتجاوز 237.6 مليون

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الولايات المتحدة سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 237 مليوناً و559 ألفاً و169 حالة.

وأوضحت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأحد- أن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصل إلى 4 ملايين و847 ألفاً و228 حالة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، التي بلغت أكثر من 44.3 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.9 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بنحو 21.5 مليون حالة.