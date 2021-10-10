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رالي «تحدي عبور » لدعم السياحة يغادر المنيا إلى أسيوط

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رالي «تحدي عبور مصر» لدعم السياحة يغادر المنيا إلى أسيوط رالي «تحدي عبور » لدعم السياحة يغادر المنيا إلى أسيوط

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غادر فريق رالي «تحدي عبور » والذي يضم 41 دراجة بخارية، من جنسيات مختلفة، قادما من الإسكندرية متجها إلى أسوان، لدعم السياحة في مصر، المنيا، متجها إلى محافظة أسيوط خلال مسيرة وصولا لمحافظة أسوان.

حصل الفريق على راحة ليلية بأحد فنادق المنيا، وغادرها صباح اليوم متجها إلى أسيوط.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أناب نائبة الدكتور محمد أبوزيد، لاستقبال المشاركين في رالي «تحدي عبور مصر» أمام ديوان عام المحافظة لموسم 2021، والذي وصل إلى محافظة المنيا، قادمًا من القاهرة، وبحضور الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وأهدى نائب المحافظ، المشاركين في السباق عددًا من الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة، وطالبهم بتكرار الزيارة للمحافظة كسائحين لتفقد وزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مواقع أثرية متعددة ومقومات سياحية متكاملة، ووصف الحدث بأنه سياحي بالدرجة الأولى، يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، لإعادة مصر لمكانتها السياحية اللائقة.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن عدد المتسابقين بلغ 53 متسابق منهم 25 جنسيات أجنبية مختلفة، مؤكداً على استمرار جهود المحافظة لتنشيط السياحة ووضع المنيا على خارطة السياحة ضمن باقي محافظات الجمهورية.

نائب محافظ المنيا يشارك في رالي تنشيط السياحة

المصرى اليوم

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