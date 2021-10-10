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468 مدرسة تستقبل ٧٠ ألف طالب في الوادي الجديد

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468 مدرسة تستقبل ٧٠ ألف طالب في الوادي الجديد 468 مدرسة تستقبل ٧٠ ألف طالب في الوادي الجديد

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استقبلت 468 مدرسة بالمراحل المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، نحو 70 ألف طالب وطالبة في أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الأول، وتشهد المدارس هذا العام انتظامًا وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسباً لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحصول جميع المعلمين والمعلمات والعاملين بالحقل التعليمي على تطعيم لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشهدت المدارس اعمال تزيين وتجميل قبيل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى استقبال الطلاب بالحلوى والورود والبالونات واعلام في عدد كبير من مدارس المحافظة وسط التشديد على إجراءات التعقيم وقياس الحرارة والمرور من بوابات التعقيم.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، ان المدارس استقبلت الطلاب في اول ايام الفصل الدراسي الأول وفق الخطة الدراسية التي تم وضعها تتلاءم مع الظروف الاستثنائية جراء المستجد، حيث يتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا، وتشكيل لجان داخل كل إدارة تعليمية وكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع سرعة اتخاذ الإجراءات في حالة الاشتباه لأي طالب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم لبعض، والتعقيم اليومي والمستمر للمدارس بعد خروج الطلاب، وتنفيذ برامج توعية للطلاب بخطورة الأمراض المعدية، وتوزيع ملصقات بجميع المدارس توضح الإرشادات العامة والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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