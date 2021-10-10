محافظ شمال سيناء يتفقد عددًا من مدارس العريش

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تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء يسري عبدالله سالم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأحد، عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وخلال تفقد العام الدراسي الجديد قام المحافظ، بافتتاح الجناح الجديد في مدرسة 25 يناير بتكلفة 3 مليون جنيه، حيث يضم فصول دراسية وقاعات أنشطة ومكاتب إدارية، كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد محمد الزملوط بالعريش بتكلفة 10.5 مليون جنيه، حيث تضم 28 فصل دراسي، وقاعات للأنشطة ومعمل ومكاتب ادارية ومسرح.

وقال المحافظ أن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 449 مدرسة مقيد بها عدد 110 ألف 165طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.

أكد المحافظ على أهمية نصر السادس من أكتوبر المجيد، وأن تكون كلمة الصباح والحصة الأولي في جميع المدارس عن هذه المناسبة، مقدمًا التحية لكل من سالت دمائهم على أرض سيناء .

وشدد المحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما شدد على الانضباط أثناء الدراسة في مختلف الإدارات التعليمية والمدارس على مستوي المحافظة، معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.