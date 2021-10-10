أول يوم دراسي.. محافظ القليوبية ورئيس قطاع التعليم بالوزارة يشهدان طابور الصباح (صور)

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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، الأحد، مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها في بداية العام الدراسي الجديد، ورافقه خلالها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة أمل زايد وكيل وزارة البحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

وشهد المحافظ ومرافقوه، طابور الصباح حيث تم أداء تحية العلم وعزف السلام الوطني، مهنئا الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد .

وعقب ذلك تفقد المحافظ ورئيس قطاع التربية والتعليم الفصول المدرسية، ثم تابع سير الدراسة بمدرستي الشيماء الثانوية بنات والإمام محمد عبده الإبتدائية بمدينة بنها لحضور الحصة الأولى مع الطلبة والطالبات.

وخلال الجولة أكد المحافظ أن كافة مدارس المحافظة جاهزة للعام الدراسي الجديد وتحديد الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩)، وبما يضمن سلامة العملية التعليمية والإنتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية،مشيرا إلى أنه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصرى، وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والإنتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح.

كما أكد على أهمية بناء وتنمية شخصية الإنسان المصري وغرس قيم المواطنة والإنتماء والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من أجلها لنخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه.

وأكدت رئيس قطاع التربية والتعليم خلال جولتها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل المدرسة والاستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم والتحلي بالنظام والمثابرة، موجهة الشكر لقيادات التعليم بالقليوبية على مجهوداتهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية ( إبتدائي – إعدادي – ثانوي – تعليم فني ) ولا يوجد عجز في الكتب الدراسية.، مضيفا أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعي وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وكانت القليوبية استعدت لاستقبال الطلبة والطالبات في عدد 2543 مدرسة و29543 فصل بكافة المراحل الدراسية، لتستقبل عدد مليون و508 ألف و111 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

محافظ القليوبية ورئيس قطاع التعليم بالوزارة يتفقدان اول يوم دراسى

محافظ القليوبية ورئيس قطاع التعليم بالوزارة يتفقدان اول يوم دراسى

محافظ القليوبية ورئيس قطاع التعليم بالوزارة يتفقدان اول يوم دراسى

محافظ القليوبية ورئيس قطاع التعليم بالوزارة يتفقدان اول يوم دراسى

محافظ القليوبية ورئيس قطاع التعليم بالوزارة يتفقدان اول يوم دراسى

محافظ القليوبية ورئيس قطاع التعليم بالوزارة يتفقدان اول يوم دراسى

محافظ القليوبية ورئيس قطاع التعليم بالوزارة يتفقدان اول يوم دراسى