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"المسند" يبشّر بالهطولات.. الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أولى المنخفضات الجوية الممطرة

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"المسند" يبشّر بالهطولات.. الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أولى المنخفضات الجوية الممطرة "المسند" يبشّر بالهطولات.. الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أولى المنخفضات الجوية الممطرة
قال: بعض الحسابات تدخل الوسم اليوم وأخرى 16 أكتوبر.. وأول كتلة معتدلة الأحد

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ يوم الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أول المنخفضات الجوية المتوسطية الممطرة، التي قد تؤثر في أجزاءٍ محدودة من شمالي #الحدود_الشمالية و #الجوف بزخاتٍ مطرية متواضعة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بعض الحسابات تدخل #الوسم اليوم 10 أكتوبر، وحسابات أخرى في 16 أكتوبر، وكلها عندي صحيحة، إذ دخول الأنواء فيه مرونة لنحو 10 أيام تقريباً.

وتابع: عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة.

وقال: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأوقات من السنة، لافتاً إلى أن أول كتلة هوائية معتدلة الحرارة في هذا الموسم قد تؤثر في المناطق الشمالية من السعودية يوم الأحد المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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