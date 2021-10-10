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جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. فرنسا ضد إسبانيا فى نهائي الأمم الأوروبية

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جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. فرنسا ضد إسبانيا فى نهائي الأمم الأوروبية جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. فرنسا ضد إسبانيا فى نهائي الأمم الأوروبية

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يقام اليوم الأحد الموافق 10-10-2021 إقامة 13 مباراة فى إطار تصفيات قارتي أوروبا وأفريقيا للتأهل لكأس العالم لكرة القدم، كما تقام مبارتين هامتين ضم دروي الأمم الأوروبية.

وتعتبر من أهم المباريات اليوم مباراة فرنسا واسبانيا فى نهائي الأمم الأوروبية، وكذلك مباراة كولومبيا والبرازيل، وأيضًا مباراة الأرجنتين وأوروجواي، ونستعرض فيما يلي أهم المباريات ضمن جدول مباريات اليوم الأحد.

  • مباراة إيطاليا X بلجيكا – الساعة الثالثة عصرًا - beIN Sports 1 HD Premium.

  • مباراة إسبانيا X فرنسا – الساعة 8.45 مساءًا - beIN Sports 1 HD Premium.

جدول مواعيد مباريات تصفيات أوروبا للتأهل لكأس العالم

  • مباراة بوليفيا X بيرو – الساعة 10 مساءًا.
  • مباراة فنزويلا X الإكوادور – الساعة 10.30 مساءًا.

  • مباراة كولومبيا X البرازيل – الساعة 11 مساءًا - beIN Sports Connect.

  • مباراة الأرجنتين X أوروجواي – الساعة 1.30 صباحًا - beIN Sports Connect.

  • مباراة تشيلي X باراجواي – الساعة 2 صباحًا.

جدول مواعيد مباريات تصفيات – قارة إفريقيا

  • مباراة جمهورية إفريقيا الوسطى X نيجيريا – الساعة 3 عصرًا.
  • مباراة كينيا X مالي – الساعة 3 عصرًا.
  • مباراة أوغندا X رواندا – الساعة 3 عصرًا.
  • مباراة بنين X تنزانيا – الساعة 3 عصرًا.
  • مباراة زامبيا X غينيا الاستوائية – الساعة 6 مساءًا.
  • مباراة مدغشقر X جمهورية الكونغو – الساعة 6 مساءًا.
  • مباراة الرأس الأخضر X ليبيريا – الساعة 6 مساءًا.
  • مباراة موريتانيا X تونس – الساعة 9 مساءًا.
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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