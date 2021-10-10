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الجريدة الرسمية تنشر قرار بمنح وسام النيل للمستشار الشهيد هشام بركات

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الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمنح وسام النيل للمستشار الشهيد هشام بركات الجريدة الرسمية تنشر قرار بمنح وسام النيل للمستشار الشهيد هشام بركات

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح ، بمنح وشاح النيل إلى اسم الشهيد المستشار هشام محمد زكى بركات، النائب العام، كما تم منح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار عمر محمد حماد شحات، وكيل مجلس الدولة، كذلك تم منح وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفة عطية، رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة إلى كل من أسم الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان ، قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وأسم الشهيد المستشار محمد مجدي رفيق مصطفى مبروك، قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وأسم الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسني مصطفى، وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية.

العدد 40 مؤمن by Osama Almahdy

المصرى اليوم

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