إقبال السعوديين على الكتب المترجمة يُفاجئ صاحب دار نشر إيطالية

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"الناصري" لـ"سبق": اقتناؤهم الدواوين الشعرية توجّه نادر في العالم

تقع دار المتوسط، المشاركة في معرض الرياض للكتاب، في مدينة ميلانو الإيطالية، غير أنها تكرّس نشاطها في مجال النشر للناطقين باللغة العربية في العالم العربي وعبر العالم، كما أن كتابها يتوزعون على مختلف الدول العربية، وعلى أكثر اللغات الحية انتشاراً وحضوراً في إشعاعها الثقافي والحضاري، وتنفرد "المتوسط" عن غيرها من دور النشر بالترجمة من لغات غير شائعة في مجال الترجمة إلى اللغة العربية مثل، اللغات الدنماركية والهولندية والسويدية، جاعلة من نفسها جسراً ثقافياً بين الثقافة العربية وغيرها من الثقافات الأخرى، لا سيما أنها تجسّد التواصل الثقافي بمفهومه الحقيقي في الواقع الإنساني، فلا تقصر حركة الترجمة على اتجاه واحد من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، بل في الاتجاهين فتُعنى بترجمة أعمال إبداعية عربية إلى لغات أخرى.

وحول مشاركة "المتوسط" في معرض الرياض للكتاب، قال صاحبها خالد الناصري؛ لـ"سبق": "إن إقبال السعوديين على إصدارات المتوسط فاجأني وفاق توقعاتي السابقة لمستوى الإقبال، ولاسيما أنني اكتشفت أن جمهوراً كبيراً كان يترقب مشاركة المتوسط قبل وصولها إلى الرياض".

وأضاف: "لاحظت رغبة عارمة لدى القارئ السعودي لاكتشاف العالم من خلال الأعمال الإبداعية المترجمة، ولا سيما الشعر الذي أصبح الإقبال عليه توجهاً نادراً في العالم".

وعن أولويات "المتوسط" في النشر، أوضح "الناصري"؛ أن الدار تركز جهودها في النشر على الأدب العربي والآداب الأخرى، إضافة إلى الأعمال الفكرية والدراسات الثقافية المهمة.

وحول المبدعين السعوديين الذين نشرت لهم المتوسط، بيّن أنها نشرت إلى الآن أعمال أربعة مبدعين سعوديين، هم الشعراء: أحمد الملا، ومحمد الحرز، وزكي الصدير، وأحمد العلي، وقد نفدت دواوينهم بالكامل، لافتاً إلى أن "المتوسط" توازن في النشر بين كل الدول العربية.

وعن الكتب الأكثر مبيعاً في الجناح، ذكر "الناصري"؛ أن هناك عدة أعمال إبداعية تحظى بإقبال كبير من زوّار المعرض منها: أعمال الكاتب المغربي عبدالفتاح كيليطو، والمفكر المغربي عبدالسلام بنعبد العال، والروائي المصري طارق إمام، والروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد، ورواية "زمن القتل" للروائي الإيطالي إينيو فلايانو، وهي رواية تحظى بإقبال كبير، كما أنها العمل الوحيد لـ"فلايانو"، ورواية "حلم ماكينة الخياطة" للكاتبة الإيطالية بيانكا بيتسورنو، لكن أكثرها مبيعاً رواية "لا تقولي إنكِ خائفة" للروائي الإيطالي جوزبه كاتوتسيلا.