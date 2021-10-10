أخبار عاجلة

مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم" -
في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد -
النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و"بيروزي" -
أخصائية تغذية: نصف مشاكل العمود الفقري ناتجة عن النوم الخطأ -
الأهلي يعلن التجديد لـ علي معلول عقب العودة من النيجر -
الإمارات وإسرائيل تتفقان في «إكسبو 2020 دبي» على خطوات مشتركة لدعم التبادل السياحي -
بيان النيابة العامة عن «ميكروباص الساحل» يكشف عدم صحة البلاغ -
خبيرة تغذية: التوتر والضغوط يرفعان هرمون الجوع -
استشاري: يحظر على أصحاب هذه الأمراض استخدام المنشطات الجنسية -
بيراميدز «يغري» بن شرقي بعرض الـ30 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق

Print
بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق
تستمر حتى الساعة السادسة حيث تغلق صناديق الاقتراع إلكترونيًّا

بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق

فتحت المراكز الانتخابية في العراق صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال 23 مليونًا و986 ألفًا و741 من الناخبين العراقيين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية؛ بما فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وفتحت المراكز أبوابها في الساعة السابعة صباحًا (04:00 بتوقيت جرينتش) وستستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي؛ حيث تُغلَق صناديق الاقتراع إلكترونيًّا ومن ثم تُغلَق المراكز الانتخابية بشكل كامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم"

مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم"

في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد

في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و"بيروزي"

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و"بيروزي"

"الشباب" ينتفض ويزحف للمراكز المتقدمة عبر شباك "الباطن"

"الشباب" ينتفض ويزحف للمراكز المتقدمة عبر شباك "الباطن"