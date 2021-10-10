أخبار عاجلة

مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم" -
في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد -
النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و"بيروزي" -
أخصائية تغذية: نصف مشاكل العمود الفقري ناتجة عن النوم الخطأ -
الأهلي يعلن التجديد لـ علي معلول عقب العودة من النيجر -
الإمارات وإسرائيل تتفقان في «إكسبو 2020 دبي» على خطوات مشتركة لدعم التبادل السياحي -
بيان النيابة العامة عن «ميكروباص الساحل» يكشف عدم صحة البلاغ -
خبيرة تغذية: التوتر والضغوط يرفعان هرمون الجوع -
استشاري: يحظر على أصحاب هذه الأمراض استخدام المنشطات الجنسية -
بيراميدز «يغري» بن شرقي بعرض الـ30 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم.. 449 مدرسة تستقبل 110 آلاف طالب وطالبة في شمال سيناء

Print
اليوم.. 449 مدرسة تستقبل 110 آلاف طالب وطالبة في شمال سيناء اليوم.. 449 مدرسة تستقبل 110 آلاف طالب وطالبة في شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل عدد 449 مدرسة بشمال سيناء، اليوم الأحد، عدد 110 آلاف طالبة وطالبة، في بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على أن الدراسة بدأت، أمس السبت، في عدد من المدارس التي تعمل بنظام الأسبوع الكامل على مستوى محافظة شمال سيناء بإدارات العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبدوعددها 125 مدرسة، مقيدا بها عدد 12 ألف و261 تلميذا وتلميذة .

أضاف رضوان أن الدراسة ستنتظم اليوم الأحد في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 449 مدرسة مقيد بها عدد 110 ألف 165 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.

أشار رضوان إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ورش وتطهير المدارس والفصول الدراسية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وداخل الفصول، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية والكشف الحراري على الطلاب والمدرسين خلال الدخول إلى المدارس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أخصائية تغذية: نصف مشاكل العمود الفقري ناتجة عن النوم الخطأ

أخصائية تغذية: نصف مشاكل العمود الفقري ناتجة عن النوم الخطأ

الأهلي يعلن التجديد لـ علي معلول عقب العودة من النيجر

الأهلي يعلن التجديد لـ علي معلول عقب العودة من النيجر

الإمارات وإسرائيل تتفقان في «إكسبو 2020 دبي» على خطوات مشتركة لدعم التبادل السياحي

الإمارات وإسرائيل تتفقان في «إكسبو 2020 دبي» على خطوات مشتركة لدعم التبادل السياحي

بيان النيابة العامة عن «ميكروباص الساحل» يكشف عدم صحة البلاغ

بيان النيابة العامة عن «ميكروباص الساحل» يكشف عدم صحة البلاغ