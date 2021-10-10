اليوم.. 449 مدرسة تستقبل 110 آلاف طالب وطالبة في شمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل عدد 449 مدرسة بشمال سيناء، اليوم الأحد، عدد 110 آلاف طالبة وطالبة، في بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على أن الدراسة بدأت، أمس السبت، في عدد من المدارس التي تعمل بنظام الأسبوع الكامل على مستوى محافظة شمال سيناء بإدارات العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبدوعددها 125 مدرسة، مقيدا بها عدد 12 ألف و261 تلميذا وتلميذة .

أضاف رضوان أن الدراسة ستنتظم اليوم الأحد في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 449 مدرسة مقيد بها عدد 110 ألف 165 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.

أشار رضوان إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ورش وتطهير المدارس والفصول الدراسية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وداخل الفصول، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية والكشف الحراري على الطلاب والمدرسين خلال الدخول إلى المدارس.