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يؤدي المنتخب الوطني تدريبه غدا الأحد على فترتين استعدادًا للقاء ليبيا في التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت البلدين على ملعب ستاد 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

تقام الفترة التدريبية الأولى صباحًا في الملعب المرفق بفندق الإقامة وترتكز على بعض النواحي البدنية، فيما يهتم التدريب المسائي الذي سيقام على ملعب المباراة بالجوانب الخططية.

ويعقد الاجتماع الفني للمباراة عصر غد برئاسة النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة وحضور طاقم التحكيم الجنوب افريقي ويتكون من: فيكتور جوميز حكم ساحة ومعاونيه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم اوجين امدلولي حكما رابعا والتونسي هشام قيراط مراقبًا للحكام.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى بنغازي في السابعة والنصف مساء، حيث عقد أحمد مجاهد رئيس البعثة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع مندوبي الاتحاد الليبي، كما عقد كارلوس كيروش المدير الفني اجتماعا مع جهازه المعاون فور وصول الفريق إلى مقر اقامته بهدف الاطمئنان على التفاصيل الخاصة بمهمة الفريق ووضع كل الترتيبات المتعلقة بإقامته واستعداداته الفنية للمباراة.