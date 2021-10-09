أول تعليق من «النقاز» بعد انضمامه إلى أهلي جدة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب التونسي حمدي النقاز، المنضم حديثًا لصفوف فريق أهلي جدة السعودي، عن سعادته البالغة بانضمامه للفريق السعودي، وذلك بعد فشل قيده في صفوف الزمالك.

وقال حمدي النقاز، في تصريحات تلفزيونية :«رغبتي الأولى كانت هي التواجد مع الزمالك في الموسم المقبل، ولكن جاء منع النادي الأبيض من القيد ليحول دون ذلك».

وأضاف : «تلقيت كثيرا من العروض في الفترة الماضية أقربها من نادي بيراميدز، وذلك قبل أن يأتي لي عرض من نادي أهلي جدة السعودي»، مضيفًا : «انتقالي للفريق السعودي، لمدة موسم في صفقة انتقال حر».

وأوضح : «كان صعبًا أن أظل عامًا كاملاً دون مشاركة بعد عقوبة القيد التي وقعت على نادي الزمالك».

وكان الزمالك قد فشل في التعاقد مع حمدي النقاز بسبب مشكلة القيد التي تعرض لها النادي وعدم إمكانية قيده في قائمة الفريق.