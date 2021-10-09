الأولمبي السعودي يواجه نظيره العراقي في نصف نهائي كأس اتحاد غرب آسيا

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غدًا على ملعب الأمير محمد بن فهد

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا غدًا الأحد مباراته ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، المقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري في مدينتَيْ الدمام والخُبر.

ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في تمام الثامنة مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ميدانيًّا، عاود لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم مساء اليوم السبت على ملعب نادي القادسية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وقُسِّموا إلى مجموعتَين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت في مباراة الأحد أمام منتخب البحرين مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا في مربعات مصغرة، أعقبه مران ترفيهي، واختُتمت الحصة التدريبية بمران على تنفيذ ركلات الترجيح.المنتخب السعودي