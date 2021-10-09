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جماهير "الأهلي" تتساءل : من يختار محترفي الفريق؟!

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جماهير "الأهلي" تتساءل : من يختار محترفي الفريق؟! جماهير "الأهلي" تتساءل : من يختار محترفي الفريق؟!

جماهير

هاجمت جماهير النادي الأهلي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، المسؤول عن اختيار اللاعبين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم.

وجاء هذا الهجوم على خلفية الأنباء التي تحدثت عن اقتراب النادي من ضم الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز بنظام الإعارة من نادي .

وقالت الجماهير إن اللاعب اطل منذ أكثر من ثلاثة أشهر عقب آخر مباراة لعبها مع الترجي ضد الأهلي.

وزادت الجماهير أن اللاعب يبلغ من العمر 33 عامًا ولا يجيد بصورة جيدة الجانب الدفاعي مثل إجادته للجانب الهجومي.

ويمر الأهلي بفترة حرجة إذ يقبع في مركز متأخر في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط فقط.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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