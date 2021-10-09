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العسومي يهنئ راشيد الطالبي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب المغربي

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العسومي يهنئ راشيد الطالبي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب المغربي العسومي يهنئ راشيد الطالبي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب المغربي

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هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، اليوم ، راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب بالمملكة المغربية.

واعرب العسومي عن خالص التهاني لرئيس مجلس النواب المغربي على الثقة الكبيرة التي حظي بها من نواب الشعب المغربي، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة خدمةً للشعب المغربي.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب بالمملكة المغربية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم.

المصرى اليوم

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