موسكو: استقالة المستشار النمساوي كورتس شأن داخلي

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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن استقالة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس من منصبه "شأن داخلي".

وقالت في حوار على الهواء لبرنامج "سولوفييف لايف": "بلد أوروبي يحافظ على وجهة نظره في جدول الأعمال الدولي، وتنميته، يدافع في كثير من النواحي حصريا عن وجهة نظره... هذا هو مجاله الداخلي، المجال الداخلي للنمسا.. أعتقد أنهم يستطيعون تدبير أمورهم بأنفسهم".

وأعلن كورتس، في وقت سابق اليوم السبت، استقالته من منصب المستشار النمساوي وسط تحقيق من قبل النيابة العامة لمكافحة الفساد ضده.