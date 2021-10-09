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أعلن نادي الأهلي السعودي اليوم السبت 9-10-2021 إتمام إجراءات انتقال الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (٢٨ عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر».

وعاد النقاز إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي، قبل أن يعقد اللاعب جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير الزمالك خلال الفترة الحالية، من أجل وضع كافة السيناريوهات لمعرفة مصير اللاعب في حال فشل قيده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب قد اعترفت بفشل كل الجهود لحل أزمة القيد، وذلك بعد رفض المحكمة الرياضية الدولية «كاس» شكوى الزمالك ضد قرار «فيفا» بحرمان الزمالك من القيد فترتين بسبب توقيع اللاعب حسام أشرف لأكاديمية كاميرونية بجانب توقيعه للزمالك في وقت سابق بعلم المسؤولين عن النادى، وأقرت المحكمة قرار وقف القيد مع تخفيض العقوبة المالية الموقعة على النادى من ٤ ملايين دولار إلى ٢٠٠ ألف دولار فقط.

وأكدت اللجنة في بيان رسمى أنها تسلمت النادى وعليه قضايا (١٧ قضية دولية ما بين الفيفا ومحكمة التحكيم الدولية الرياضية) واتخذت كافة الإجراءات القانونية لحل الأزمات. وطمأنت اللجنة، برئاسة حسين لبيب، الجماهير، بأن النجاح في قيد الرباعى (مصطفى فتحى العائد من الإعارة لسموحة، وعمر السعيد العائد من الجونة، ومحمد أوناجم العائد من الوداد البيضاوى المغربى، ورزاق سيسيه العائد من الاتحاد السكندرى) سيكون له أثر كبير في زيادة فاعلية الفريق الموسم الجديد للحفاظ على لقبه بطل الدورى والمنافسة على بطولة إفريقيا.

ومن جانبه، علق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول، قائلا: «حزين لأننا ندفع ثمن أخطاء الماضى في الفترة الحالية». وأضاف أن قرار منع النادى من القيد صفحة ولابد من أن يتم إغلاقها، وأن يتم النظر للأمام، خاصة في ظل ارتباط الفريق بالعديد من البطولات في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكينى في ذهاب دورالـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر له يوم 16 أكتوبر الجارى بكينيا.