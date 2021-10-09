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ريال مدريد يستعد للتخلص من لاعبه «المنبوذ»

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ريال مدريد يستعد للتخلص من لاعبه «المنبوذ» ريال مدريد يستعد للتخلص من لاعبه «المنبوذ»

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استقر مسؤولو ريال مدريد الإسباني على رحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق، حيث أصبح لوس بلانكوس مستعد لتقليص خسائره في يناير.

انضم هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، ووفقا للمصادر الرسمية حينما انتقل اللاعب في صيف 2019، رحل إلى مدريد مقابل 100 مليون يورو، الذي وُصف بأنه بديل مُحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كان البرتغالي قد غادر سانتياجو برنابيو قبل عام من ذلك التاريخ وكان من المتوقع أن يحل البلجيكي مكانه في الفريق. لم يفشل هازارد تعويض رحيل رونالدو فحسب، بل كان في أسوأ مستوياته على الإطلاق وعانى من سلسلة إصابات.

وبشكل إجمالي يمتلك هازارد خمسة أهداف وتسعة تمريرات حاسمة خلال 51 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد، وهو ما لا يبرر ثمنه.

يخطط لوس بلانكوس لإضافة كيليان مبابي وإيرلينج هالاند إلى تشكيلتهم العام المقبل، مما يعني أن هازارد سيرحل عن صفوف الفريق. عملاق الدوري الإسباني، على هذا النحو، يريد إنهاء إقامته في سانتياجو برنابيو في يناير.

ويأمل ريال مدريد في رحيل عدد من العناصر في الصيف المقبل بغرض خلق المساحة لعناصر جديدة يمكن أن تقدم الإضافة للفريق في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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