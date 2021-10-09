إعلام إسباني: الملك السابق خوان كارلوس قد يعود من الإمارات قبل نهاية العام

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قالت وسائل إعلام إسبانية أن الملك السابق خوان كارلوس يعتزم العودة إلى بلاده من أبوظبي قبل فترة أعياد الميلاد، دون أن تحدد ما إذا كانت العودة نهائية أم مؤقتة.

ويقيم الملك خوان كارلوس في أبوظبي منذ أغسطس 2020، عقب قرار الادعاء بعدم تمديد التحقيقات القضائية.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، يعتزم كارلوس العودة إلى إسبانيا في الأسابيع المقبلة قبل نهاية هذا العام.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه يبدو أن مكتب المدعي العام للمحكمة العليا في إسبانيا يميل إلى أرشفة التحقيقات الثلاثة التي تم فتحها بشأن أمواله في الخارج بعد أكثر من عام إلى الفشل.

وأوضحت أن الملك السابق نقل هذه الإمكانية إلى بعض أقرب زملائه، على الرغم من عدم تحديد ما إذا كانت العودة لوقت محدد أأو نهائية من أبو ظبي.

وبينت في السياق أنه وبمجرد أن يتبين أن مكتب المدعي العام قد لا يمدد تحقيقاته، فإن الملك "يعتقد أنه يستطيع العودة الآن".

وفي ديسمبر سدد خوان كارلوس الذي اختار أن يعيش في الإمارات العربية المتحدة كمنفى، أول دفعة من الديون قدرت بنحو 680 ألف يورو.