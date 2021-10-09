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«الإفتاء»: الاحتفال بمولد النبي مباح.. والصحابة فرحوا به وعبروا عنه وأظهروه

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«الإفتاء»: الاحتفال بمولد النبي مباح.. والصحابة فرحوا به وعبروا عنه وأظهروه «الإفتاء»: الاحتفال بمولد النبي مباح.. والصحابة فرحوا به وعبروا عنه وأظهروه

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جددت دار الإفتاء حسم الجدل الذي يدور كل عام حول تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، وأن النبي والصحابة لم يحتفلوا بمولده الشريف، مؤكدة: "هذا الكلام غير صحيح، وأن التعبير عن حب الرسول مباح بأي وسيلة".

وقالت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": «مما يلتبس على البعض دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم والسلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى، لم يقوموا بالاحتفال بالمولد النبوي كأمثال هذه الاحتفالات اليوم، وهذه الدعوى غير صحيحة، لأنه لا يشك عاقل في فرحهم رضى الله تعالى عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به صلى الله عليه وسلم عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح إنما يكون بأي وسيلة ما دامت مباحة».

وذكرت دار الإفتاء المنهج الذي كان يحتفل به السلف الصالح بالمولد النبوي الشريف، وكتبت في رسالة على «فيسبوك»: «دَرَجَ سلفُنا الصالح على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نصَّ على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي».

المصرى اليوم

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