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«البنزين هيغلى تاني ولا لأ؟» .. «البترول»: زيادة الأسعار ترجع لعودة النشاط الاقتصادي

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«البنزين هيغلى تاني ولا لأ؟» .. «البترول»: زيادة الأسعار ترجع لعودة النشاط الاقتصادي «البنزين هيغلى تاني ولا لأ؟» .. «البترول»: زيادة الأسعار ترجع لعودة النشاط الاقتصادي

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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن غلاء سعر البنزين وفقاً لأسعار التكلفة، مشيراً إلى أن هناك 3 عوامل تتحكم في قرار لجنة التسعير من أجل تطبيق المعادلة.

وأوضح عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن العوامل هي الأسعار العالمية الخاصة بسعر السوق العالمي، وسعر الصرف، وأعباء التداول التي تُحسب مرة واحدة في العام، مضيفاً أن باقي العوامل يتم حسابها كل 3 شهور.

وتابع: "سعر الصرف ثابت إلى حد ما، بينما سعر السوق العالمي زاد خلال الـ3 شهور الماضية بنسبة 7%، وبالتالي تزداد تكلفة سعر البنزين بنسبة 50 قرش لكل لتر كمتوسط".

وكشف المتحدث باسم وزارة البترول عن حدوث غلاء للبنزين مرة أُخرى، قائلاً: «دي معادلة بتطبق، وزيادة سعر البنزين أو انخفاضه يتوقف على سعر السوق العالمي».

وعقب قائلاً: «الدراسات العالمية أكدت أن سعر الخام البترولي سيتراوح في أحسن الأحوال بين 80 و90 دولارا»، مشيراً إلى أنه تم تحقيق اليوم أكثر من 80 دولارا للبنزين، والزيادة في الأسعار ترجع إلى عودة النشاط الاقتصادي.

المصرى اليوم

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