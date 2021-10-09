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خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف المناعة وتزيد الوزن

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خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف المناعة وتزيد الوزن خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف المناعة وتزيد الوزن

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة اطعام الاطفال بشكل صحي من خلال إدخال الخضروات إلى الوجبات الرئيسية، والابتعاد عن الوجبات السريعة مثل المكرونات والبطاطس والمياه الغازية، لأن هذه الأمور تضعف المناعة، وتؤدي إلى اكتساب دهون عالية، لا يستطيع الجسم على حرقها، وتتحول إلى دهون كثيرة.

ولفتت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أن خفض الوزن ممكن من خلال ضبط مواعيد الأكل، وتناول مواد عشبية تقلل الشهية مثل الألياف والقهوة الخضراء.

وأشارت إلى أن الرجل لديه كتلة عضلية أكبر من المرأة، ولذلك عملية التمثيل الغذائي لديه أعلى من المرأة، ولهذا ينخفض وزنه بشكل أسرع.

المصرى اليوم

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