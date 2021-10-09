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«البترول»: منع دخول الموظفين «غير الملقحين» مقار العمل بعد 24 نوفمبر

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«البترول»: منع دخول الموظفين «غير الملقحين» مقار العمل بعد 24 نوفمبر «البترول»: منع دخول الموظفين «غير الملقحين» مقار العمل بعد 24 نوفمبر

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قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن تستورد كميات كبيرة من استهلاكها من البنزين بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن سوق البترول العالمي متذبذب وبالتالي فإن الأسعار متغيرة وليست ثابتة.

ولفت إلى أن الغاز المصري يصل لبنان خلال أسابيع في حال جاهزية الدور المنوط بالجانب السوري.

وأشار إلى أن العاملين في وزارة البترول والشركات التابعة ومواقع العمل، لن يتم السماح لهم بدخول مقار العمل بعد 24 نوفمبر المقبل، ما لم يكونوا حاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو يقومون بإجراء مسحة «بي سي آر» بشكل أسبوعي.

المصرى اليوم

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