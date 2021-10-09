أخبار عاجلة

"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع -
«زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد -
الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

Print

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختُتمت اليوم منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس)، التي أُقيمت بنظام (الأون لاين) خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بتحقيق رماة الأخضر السعودي 4 ميداليات متنوعة.

وجاءت نتائج فريق البندقية بتحقيق الرامي مسفر عبود العماري الميدالية البرونزية على مستوى الفردي، وجاءت نتيجة منتخب البندقية على مستوى الفِرق بتحقيق رماة الوطن مسفر عبود العماري وبدر تركي العتيبي وعبدالرحمن سعد الجحيدلي المركز الأول والميدالية الذهبية.

وفي منافسات المسدس حقق الرامي عطا الله نداء العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفردي، وفي المسابقة نفسها جاءت نتائج الفِرق بتحقيق رماة الأخضر الميدالية الذهبية عن طريق الرماة عطا الله نداء العنزي ومحمد فهد الهلالي ومحمد أحمد المالكي.

ومع ختام البطولة قدَّم الأمير سعود بن خالد، رئيس الاتحاد السعودي للرماية، التهنئة للأبطال الحاصلين على الميداليات مشيدًا بالمستوى المقدَّم من رماة الوطن الذين دائمًا ما يسعون للمنافسة، والحصول على النتائج الإيجابية، وخطف الإنجازات على الأصعدة الدولية كافة.

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها

"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها

الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي

الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي

ليفربول يُمطِر شِباك واتفورد بخماسية ويتصدر جدول الترتيب

ليفربول يُمطِر شِباك واتفورد بخماسية ويتصدر جدول الترتيب