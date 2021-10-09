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حسام حسن يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز أحمد علي

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حسام حسن يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز أحمد علي حسام حسن يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز أحمد علي

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قرر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وضع برنامجًا خاصًا لمهاجم الفريق، أحمد على، وذلك بعد انضمامه للفريق في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفى، قادمًا من فريق البنك الأهلى لمدة موسمين

وخصص المدير الفني لزعيم الثغر، برنامج تدريبي خاص لأحمد على، من أجل تجهيزه للموسم الجديد، واستعاده مستواه الفني المعروف عنه.

يذكر أن الاتحاد السكندرى دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفى حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلى، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربى، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحى، الغانى ساليفو مورو، أحمد عادل ميسى، جناح نادى المقاصة، والمهاجم الأنجولى مابولولو، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلى، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، ومحمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادى دجلة، وأحمد على، مهاجم البنك الأهلى، والبوركينى سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصرى.

المصرى اليوم

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