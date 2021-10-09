«ثقافة شرم الشيخ» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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احتفل فرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بذكرى نصر 6 أكتوبر بقصر ثقافة شرم الشيخ ليومها الثاني على التوالي، بحضور الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، ونخبة من فناني وقيادات مدينة شرم الشيخ.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة لبعض آيات القرآن الكريم تلاها القارئ محمد صالح، ثم قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ باقة من أروع الاغاني الوطنية «بسم الله الله اكبر بسم الله، عاش اللي قال، بينا على الحدود» تدريب الفنان سعيد غيضان، إشراف ألفت محمود، أعقبها فقرة شعرية قدمت خلالها الشاعرة انجي سعيد قصيدة بعنوان «بطولة نسر»، وقدم الشاعر أحمد عبدالعزيز قصيدة بعنوان «يونس»، ثم قدمت فرقة القصر للفنون الشعبيه للأطفال تحت التأسيس استعراض فني «متخفوش على مصر» تدريب الفنان محمد عبدالحي، إشراف صفاء عمار.