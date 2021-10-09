رغم الاعتقاد بقلة المهتمين بها.. مؤلفات الفلسفة تحظى باهتمام زوار "كتاب الرياض"

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أكثرها مبيعًا "مقالات" و"فلسفات السينما الجديدة"

من الشائع لدى الكثيرين، أن الفلسفة أقل حقول المعرفة اهتماماً عند القراء، وأنها حقل نخبوي مغرق في التخصص ولا تستهوي سوى القلة من المهتمين بالمعرفة، ولكن هذا الاعتقاد الشائع لا يجد ما يعززه في معرض الرياض للكتاب، وهناك ما يبدده تماماً عند ملاحظة اتجاهات زوار المعرض في الشراء، ومن ذلك ملاحظة مستوى الإقبال اللافت على جناح دار المعنى، وهي دار نشر سعودية أسست في عام 2019م، وتركز اهتماماتها على نشر كتب الفلسفة.

وأوضح المسؤول في دار معنى فهد الأفندي، أن "معنى" تعطي الأولوية في النشر لترجمة المؤلفات الفلسفية والعلوم الإنسانية، التي لم تترجم من قبل من كل اللغات الأجنبية مثل، كتاب "المقالات" لميشيل دومنتيني، والكتاب عمره 500 سنة ولم يترجم من قبل إلى اللغة العربية.

وعن كتب الفلسفة الأخرى التي ترجمتها "معنى"، بيّن "الأفندي" أنها ترجمت كتب: فلسفة علم الاجتماع، وفلسفة علم الأخلاق، ومقدمة معاصرة في فلسفة الاقتصاد.

وذكر أن الدار تهتم باختيار عناوين تهم القارئ العربي، وتزيد خياراته المعرفية في المجالات المختلفة، مثل ترجمتها كتب: مجتمع الاحتراق النفسي، وخلاص الجمال، وآفاق رقمية.

وحول الكتب التي ترجمتها "معنى"، أفاد "الأفندي" بأنها ترجمت 36 كتاباً، يوزع منها في المعرض 35 كتاباً، لكنها تطمح إلى ترجمت مئة كتاب لم تترجم من قبل.

وأشار إلى أن "مقالات" من أكثر الكتب مبيعاً، كذلك كتب: المال من أجل الرحمة، ومرآة الأفكار، وتقييم الذات في الحياة اليومية، وفلسفات السينما الجديدة، وعلم اجتماع السينما والجماهير.

معرض الرياض الدولي للكتاب