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ضمك يُسقط الشباب بثنائية قبل موقعة الاتحاد المنتظرة

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ضمك يُسقط الشباب بثنائية قبل موقعة الاتحاد المنتظرة

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الشباب 2-0 في لقاء ودي، جمع الفريقين على ملعب الثاني مساء اليوم السبت في إطار تحضيراتهما لاستئناف المنافسات.

وأحرز الكرواتي "ميجو " هدفَي اللقاء؛ إذ سجّل الهدف الأول في الدقيقة الـ45، قبل أن يعزز النتيجة بعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني.

ويستعد الشباب (9 نقاط في المركز الثامن) لمواجهة الباطن مضيفه السبت المقبل لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يستضيف ضمك نظيره الاتحاد.

الشباب ضمك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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