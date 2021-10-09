أخبار عاجلة

"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع -
«زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد -
الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.. الهلال يكسب "ودية" التعاون

Print
في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.. الهلال يكسب "ودية" التعاون في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.. الهلال يكسب "ودية" التعاون

في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.. الهلال يكسب

تغلب فريق الهلال الكروي الأول على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي الهلال في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.

تقدم التعاون أولاً عن طريق حسن العمري عند الدقيقة 27 وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط بـ4 دقائق تمكن الهلال من تعديل النتيجة عبر الفرنسي بافتيمبي قوميز.

ومع بداية الشوط الثاني سجل مصعب الجوير الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 47، لكن سرعان ما أعاد محمد أبو سبعان المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بعد دقيقتين فقط ، قبل أن يسجل الأرجنتيني لوسيانو فيتو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

يُشار إلى أن التعاون صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب سيواجه يوم الأحد بعد القادم في السابع عشر من أكتوبر(الجاري) فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، في حين تنتظر الهلال رابع الترتيب مواجهة قوية في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسيبوليس الإيراني السبت المقبل.

الهلال التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها

"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها

الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي

الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي

ليفربول يُمطِر شِباك واتفورد بخماسية ويتصدر جدول الترتيب

ليفربول يُمطِر شِباك واتفورد بخماسية ويتصدر جدول الترتيب